محمد صلاح يخرج عن صمته و يرد على راموس !

جهينة نيوز

خرج اللاعب الدولي محمد صلاح، عن صمته تجاه تصريحات قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، التي أدلى بها الأسبوع الماضي و التي تحمل صلاح مسؤولية إصابته و مؤكدا من خلالها أن صلاح هو من أخذ ذراعه في تلك اللعبة و ليس العكس .

ورد صلاح على كلمات راموس قائلاً :"لقد سمعت أنه قال بأنني أنا من أمسك بيده أولاً؟ إنه أمر مضحك، أعتقد أنه قال أيضاً أنه كان يمكنني لعب الشوط الثاني، وأظن أن بإمكانه أيضاً أن يخبرني ما إذا كنت سأكون مستعد لكأس العالم أم لا - ضاحكاً-، مُضيفاً :”من الجيد دائماً أن يكون الشخص الذي جعلك تبكي هو نفسه يجعلك تضحك”.

وتابع اللاعب خلال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية :"أنا في حالة أفضل الآن، وآمل في اللحاق بالمباراة الأولى في كأس العالم أمام أوروجواي، ولكن هذا سيعتمد على ما سأشعر به عندما تقترب المباراة".

وكذّب صلاح تصريحات راموس التي أكد خلالها أنه قام بالإطمئنان على حالته الصحية بعد المباراة عبر رسائل متبادلة بينهما، حيث قال "مومو" :"نعم هو بعث لي برسالة، لكني أبداً لم أرد عليه ولم أقل له أنني بخير

وقال صلاح :"عندما سقطت على الأرض شعرت بمزيج من الألم الجسدي والكثير من القلق والغضب والحزن أيضاً لعدم تمكني من مواصلة اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد لحظات فكرت في إمكانية عدم لعب كأس العالم وكان ذلك بمثابة تفكير مدمر".

هذا وكان قد أكد راموس في تصريحاتٍ سابقة إنه لم يتسبب في إصابة محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا آواخر الشهر الماضي، حيث قال :"صلاح هو من أخذ ذراعي في تلك اللعبة، وكنت أعتقد أنه سيمكنه استكمال اللعب في الشوط الثاني"