تنظيم "داعش" يخطط لتنفيذ "غزوة بدر" خلال أيام في العراق

جهينة نيوز

قال مصدر أمني عراقي اليوم السبت، إن القوات شددت من إجراءاتها الأمنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، تحسبا لمخطط "داعشي" خطير، خلال أيام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"بغداد اليوم"، إن تنظيم "داعش" يخطط لتنفيذ ما يسمى "غزوة بدر" في المحافظات الوسطى والجنوبية أواخر شهر رمضان عبر سلسلة هجمات.

وأضاف أن "الإجراءات الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني في الأماكن العامة ودور العبادة والمساجد، إضافة لتفعيل الجانب الاستخباراتي في المناطق الرخوة أمنيا، كذلك تم اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب".

وأشار ضابط في جهاز الأمن الوطني، إلى أن "جميع الأجهزة الأمنية وضعت في حالة تأهب قصوى مع قرب نهاية أيام شهر رمضان وحلول عيد الفطر لتأمين سلامة المواطنين ولمنع عناصر تنظيم "الدولة" من اختراق أمن العاصمة وتكرار الهجمات الدموية بالسيارات المفخخة وأضاف: "ما حصلنا عليه من معلومات استخباراتية تؤكد لنا بأن خلايا نائمة تابعة للتنظيم تخطط منذ أشهر عدة لتنفيذ هجمات بسيارات مفخخة وبعناصر يرتدون سترات ناسفة لاقتحام المراكز التجارية وتجمعات المواطنين لاستهدافهم خلال شهر رمضان وأيام العيد".

وأوضح أن "خلايا التنظيم تبحث عن ثغرات أمنية لإيجاد فرصة تمكنها من استهداف المناطق ذات الكثافة الشيعية في بغداد مجددا، وتكرار مجزرة الكرادة لإحداث الفوضى وإدخال العراق في حرب أهلية".