طهران: سنقاضي "بوينغ" بعد قرارها وقف تزويدنا بالطائرات

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، أن طهران ستقاضي شركة "بوينغ" مصنعة الطائرات الأمريكية العملاقة، بعد قرارها عدم تسليم طهران أية طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها.

وقال جعفر زاده في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "بحكم أن هناك عقد قانوني بيننا، وبين هذه الشركة، فنحن سنلجأ إلى القانون، وهناك شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات الإيرانية وبوينغ، سنعتمد عليه في تحركنا القضائي".

وتابع المسؤول الإيراني: "سنتحرك بشكل قانوني، ولن نضيع أية فرصة في هذا المجال".

واعتبر جعفر زاده أن قرار شركة "بوينغ" كان متوقعا موضحا بالقول: "اطلعنا على هذا الموضوع، ولدينا علم به، وباعتبار أنها شركة أمريكية فهذا الأمر متوقع".

وكانت شركة "بوينغ"، مصنعة الطائرات الأمريكية، أعلنت أنها لن تسلم طهران أية طائرة، تماشيا مع العقوبات الأمريكية ضد طهران وذلك بعد أسابيع من إلغاء واشنطن تراخيص "لبوينغ وإيرباص" تخص إيران تنفيذا لقرار الانسحاب من الاتفاق النووي.

وكانت قد وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة "بوينغ" الأمريكية في كانون الأول- ديسمبر 2016 عقد لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار، في حين كان من المفترض أن يتم تسليم الطائرات الـ30 الأولى بين عامي 2022 و2024.

كما وقعت شركة "اسمان" الإيرانية عقدا مع "بوينغ" لتسليمها 30 طائرة، من طراز "بوينغ ماكس 737"، بقيمة 3 مليارات دولار.

والجدير ذكره أن شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة "إيرباص"، و20 طائرة "إيه تي آر"، و80 طائرة "بوينغ"، إذ تسلمت 8 طائرات "إيه تي آر" و3 "إيرباص" حتى الآن، إلا أن العقوبات الأمريكية وضعت هذه العقود في موقف محرج.