عائلة محمد علي كلاي تحرج ترامب" العفو الرئاسي ليس ضروريا "

جهينة نيوز

أكد محامي عائلة الملاكم الراحل محمد علي، أن العفو الرئاسي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الملاكم الأسطوري "ليس ضروريًا".

وأخبر الرئيس الأمريكي الصحفيين أمس، أنه "يفكر جديًا" بإعفاء الملاكم الأمريكي الراحل من الحكم المفروض عليه بسبب تهربه من الخدمة العسكرية عام 1967، بعد رفضه المشاركة مع الجيش الأميركي في الحرب مع فيتنام.

ورد رون تويل، محامي زوجة علي والمسؤول عن أملاكه، على الرئيس ترامب في بيان: "نحن نقدر تعاطف الرئيس ترامب، ولكن الإعفاء غير ضروري، المحكمة الأميركية العليا عكست الحكم عام 1971، ليس هناك حكم أصلا حتى يستوجب الإعفاء".

ورفض علي دخول الجيش الأمريكي عام 1967 خلال حرب فيتنام قائلا، إن ذلك يتعارض مع ضميره وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، حسب ما أشارت صحيفة "إندبندنت".

ولم يُسجن "علي" مطلقا في الوقت الذي استأنف فيه الحكم الصادر ضده وفي عام 1971 ألغت المحكمة العليا إدانته.

وقال ترامب، إنه يفكر في إصدار عفو رئاسي بحق 3 آلاف شخص تمت إدانتهم بسبب عدم المشاركة في الخدمة العسكرية سابقا.

وتوفي الأسطورة محمد علي في 2016 عن عمر يناهز 74 عاما.