نطاق حريق ولاية كولورادو الأميركية يزيد بمعدل 40 في المئة

جهينة نيوز

أمر مسؤولو ولاية كولورادو الأميركية بإخلاء 300 منزل آخر في جنوب غربي الولاية مع اتساع نطاق حريق بمعدل 40 في المئة خلال يوم واحد، إثر نجاحه في عبور طريق سريع كان عائقاً أمام انتشاره شرقاً.

وقال مسؤولو مقاطعة لا بلاتا في الولاية في بيان أمس (الجمعة) إن أوامر إخلاء صدرت إلى قاطني نحو 1500 منزل مهدد.

وأوضحت الناطقة باسم المقاطعة ميغان غراهام إن الحريق لم يأت على أي منزل حتى ذلك الحين كما لم يتسبب في سقوط أي مصابين. وسعت وكالات اتحادية أمس إلى احتواء ما يزيد على 20 حريقاً في ثماني ولايات.

وقالت المديرة لقسم حرائق الغابات في المنظمة الوطنية للوقاية من الحرائق ميشيل ستاينبرغ إن عدد وحجم الحرائق آخذ في الاتساع منذ سنوات وإن من المتوقع استمرار ذلك. وأضافت: «سنشهد مزيداً من الحرائق الكبرى والمدمرة»، مشيرة إلى أن ذلك صار «اعتياداً جديداً» في ما يتعلق بحرائق الغابات في الولايات المتحدة لعوامل عدة من بينها الطقس الأكثر جفافاً والأعلى حرارة.

وأشار مسؤولون إلى أنه حتى صباح أمس أتى حريق كولورادو على 7180 فداناً وكان دمر 5130 فداناً حتى يوم الخميس. وفي ولاية نيو مكسيكو في شمال البلاد أتى حريق آخر، كان اندلع في 31 أيار (مايو)، على 36800 فدان حتى صباح أمس الجمعة. وجرى احتواء هذا الحريق بنسبة 66 في المئة وليس من المتوقع انتشاره.

المصدر رويترز

أمر مسؤولو ولاية كولورادو الأميركية بإخلاء 300 منزل آخر في جنوب غربي الولاية مع اتساع نطاق حريق بمعدل 40 في المئة خلال يوم واحد، إثر نجاحه في عبور طريق سريع كان عائقاً أمام انتشاره شرقاً.

وقال مسؤولو مقاطعة لا بلاتا في الولاية في بيان أمس (الجمعة) إن أوامر إخلاء صدرت إلى قاطني نحو 1500 منزل مهدد.

وأوضحت الناطقة باسم المقاطعة ميغان غراهام إن الحريق لم يأت على أي منزل حتى ذلك الحين كما لم يتسبب في سقوط أي مصابين. وسعت وكالات اتحادية أمس إلى احتواء ما يزيد على 20 حريقاً في ثماني ولايات.

وقالت المديرة لقسم حرائق الغابات في المنظمة الوطنية للوقاية من الحرائق ميشيل ستاينبرغ إن عدد وحجم الحرائق آخذ في الاتساع منذ سنوات وإن من المتوقع استمرار ذلك. وأضافت: «سنشهد مزيداً من الحرائق الكبرى والمدمرة»، مشيرة إلى أن ذلك صار «اعتياداً جديداً» في ما يتعلق بحرائق الغابات في الولايات المتحدة لعوامل عدة من بينها الطقس الأكثر جفافاً والأعلى حرارة.

وأشار مسؤولون إلى أنه حتى صباح أمس أتى حريق كولورادو على 7180 فداناً وكان دمر 5130 فداناً حتى يوم الخميس. وفي ولاية نيو مكسيكو في شمال البلاد أتى حريق آخر، كان اندلع في 31 أيار (مايو)، على 36800 فدان حتى صباح أمس الجمعة. وجرى احتواء هذا الحريق بنسبة 66 في المئة وليس من المتوقع انتشاره.

المصدر رويترز