الجيش اليمني يستهدف قواعد عسكرية لتحالف العدوان السعودي بصواريخ باليستية

جهينة نيوز

قصف الجيش اليمني عددا من القواعد العسكرية التابعة لتحالف العدوان السعودي في نجران وخميس مشيط بدفعة من الصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: إن “الصواريخ الباليستية قصفت مواقع حساسة في القواعد المستهدفة” مشيراً إلى استمرار العمليات النوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدوان في جبهة عسير خلال كسر الجيش واللجان الشعبية لزحف قبالة منفذ علب إضافة إلى تنفيذ هجوم في جبهة تعز على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة القرون بالكدحة محققين إصابات مباشرة.

وفي محافظة الجوف استكملت وحدات من الجيش واللجان الشعبية السيطرة على معيمره ومواقع أخرى مهمة في حام وتأمين كامل مديرية المتون مكبدين تحالف العدوان خسائر في الأفراد والمعدات.

كذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية في الساحل الغربي استهدفت مواقع تحالف العدوان شمال الجاح ما أدى لمصرع ستة وتدمير آلية عسكرية بمن فيها وفرار العشرات منهم.