تلاعب في بورصة لندن لإدراج "أرامكو" السعودية

جهينة نيوز

أدرجت بورصة لندن تصنيفاً جديداً للشركات التي تطرح أسهمها، ما سمح لشركة النفط السعودية "أرامكو" بطرح أسهمها في أسواق المال البريطانية.

وتواجه لندن اتهامات بأنها أدخلت هذا التعديل في القواعد، الذي تغاضت فيه عن بعض قواعد وشروط حوكمة الشركات، حتى تتمكّن من الحصول على هذا الطرح العملاق.

وقال معهد المديرين البريطاني إن هذا التحرّك يجعل "السمعة العالمية لبريطانيا في الحوكمة الجيدة عرضة للخطر"، في إشارة إلى تسجيل تلاعب بقواعد البورصة اللندنية، معرباً عن شعوره بـ"الإحباط الشديد" إزاء ذلك.

وأكّدت جمعية الاستثمار البريطانية موقفها الرافض لإدراج أسهم الشركات، في إطار التصنيف الجديد، في المؤشّر الرئيس لبورصة لندن، فوتسي 100، إذ يجبر ذلك المدّخرين البريطانيين على التداول فيها.

وقال كريس كامنغ، الرئيس التنفيذي للجمعية: إن "مالكي المدّخرات لا بد أن يضمنوا أن الشركة تُدار لصالح جميع حاملي الأسهم".

وتوقّع كامنغ أن هيئة الرقابة على أسواق المال البريطانية سوف تراجع التصنيف الجديد للشركات المدرجة في بورصة لندن بعد عامين.

وكانت بورصة لندن في منافسة مع بورصة نيويورك للحصول على هذا الطرح المُتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم، والذي يتضمّن 5% من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة.

الخليج أونلاين