موغريني تلغي زيارتها الى فلسطين المحتلة بسبب؟

جهينة نيوز

ألغت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني زيارتها الى فلسطين المحتلة، الذي كان مقررا لها الأحد المقبل 10 يونيو/حزيران.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية، مساء امس الجمعة، أن موغريني ألغت زيارتها لتل أبيب، التي كانت مقررة الأحد، بعد رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاءها، نتيجة لمواقفها السياسية تجاه "اسرائيل" خلال الفترة الأخيرة، في حين أن مكتب نتنياهو تعلل بأن جدول أعمال رئيس الوزراء مشغول الأحد القادم، ليتأكد معه رفض نتنياهو لقاء المسؤولة عن الخارجية الأوربية.

يشار إلى أن موغريني كان من المفترض أن تحضر مؤتمر اللجنة اليهودية ـ الأمريكية في مبنى الأمة بمدينة القدس المحتلة الأحد القادم، احتفالا بمرور سبعين عاما على إقامة كيان الاحتلال إسرائيلي في وقت صرح مسؤول عن الاتحاد الأوربي بأن موغريني تزور الأردن وليس "إسرائيل".