انتحار رجل داخل الحرم المكي!

جهينة نيوز

أعلنت إمارة مكة، في المملكة العربية السعودية، عن وقوع حادثة انتحار في الحرم المكي امس الجمعة.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الجهات الأمنية" تواصل التحقيق في حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء.

وذكرت في بيان أن المنتحر من جنسية آسيوية، وسقط في مشاية السلام في صحن المطاف، دون أن يتعرض أحد لأذى.

وأضافت أن الموقع تم تطويقه على الفور من جانب رجال الأمن، وأن فرق الهلال الأحمر نقلت المنتحر إلى قسم الطوارئ في مستشفى أجياد، ولكنه لاقى أنفاسه الأخيرة هناك.