مجلة امريكية: رؤية جديد يتبناها الجيش الأمريكي لحربه مع روسيا

جهينة نيوز

يستعد الجيش الأمريكي لمواجهة الأسلحة الروسية، التي تثير قلق قواته في أوروبا، بخطة جديدة تعتمد على استخدام تكنولوجيا متقدمة لرصد الأهداف فائقة السرعة مثل الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى التي يمكنها ضرب أي هدف في أوروبا الشرقية.

وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، امس الجمعة، أن الرؤية الجديد، التي يتبناها الجيش الأمريكي لمواجهة روسيا في حروب المستقبل، تركز على استخدام تكنولوجيا رصد وتعقب الأهداف المتحركة، واستخدام أسلحة مضادة فائقة السرعة لإسقاطها.

وبحسب الخطة الجديدة، فإن الأمر لم يعد يتعلق بمدى الصواريخ يصل نطاق عملها إلى مناطق تمركز قوات حلف "الناتو" في أوروبا الشرقية وقواعد أمريكا العسكرية في المنطقة، وإنما يعتمد على استخدام وسائل رصد بعيدة المدى يمكنها تعقب الأهداف المتحركة بدقة عالية.

وتستخدم تلك التكنولوجيا شبكة رادارات رقمية، يمكنها العمل باستخدام نطاق كبير من الترددات، التي تمكن القوات من امتلاك قدرات كبيرة على المناورة واستخدام تكتيكات حربية متنوعة أثناء تعرضها لهجوم عسكري.

ويعتبر الجيش الأمريكي أن امتلاك أنظمة رصد بعيدة المدى للأهداف المتحركة، يعد الأولوية الأولى لواشنطن في حروب المستقبل، بحسب مسؤولين عسكريين يعتبرون أن القوات الروسية تمثل تهديدا كبيرا للقوات الأمريكية وقوات "الناتو" في أوروبا، بعدد كبير من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، التي يمكنها إصابة الأهداف الثابتة بدقة عالية.