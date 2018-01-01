الأمم المتحدة.. لبنان لم يبلغنا بوقف طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين

جهينة نيوز

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن السلطات اللبنانية لم تبلغها بوقف طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للمنظمة الدولية، في بيروت.

وفي تصريحات لصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية: "لم يتم إبلاغنا حتى اللحظة بأي شيء في هذا الصدد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أن "وزير الخارجية جبران باسيل، أصدر تعليماته إلى مديرية المراسم بالوزارة لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة من قبل المفوضية الأممية، إلى حين صدور تعليمات أخرى".