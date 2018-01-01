دير شبيغل : ألمانيا تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول استخبارات سوري رفيع

الجمعة, 8 حزيران 2018 الساعة 23:11 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

دير شبيغل : ألمانيا تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول استخبارات سوري رفيع

جهينة نيوز

أصدر النائب العام الألماني بيتر فرانك، ، مذكرة توقيف دولية بحق مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن مصادرها في القوات الأمنية، أن المحققين الألمان يتهمون جميل حسن في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وقالت "دير شبيغل" إن "حسن كان على علم بالجرائم التي مارسها موظفوه".

وأكدت المجلة الألمانية أن مبادرة السلطات الألمانية هذه هي "أول محاولة لمحاسبة مسؤول رفيع المستوى في الحكومة السورية عن الجرائم بحق المدنيين".

وأشارت "دير شبيغل" إلى أن "لدى المحققين في النيابة الفدرالية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانيين معطيات قدمها مصور عسكري سوري، ملقب بـ"تسيزار"، التقط صور جثث المعتقلين القتلى، بناء على طلب الحكومة السورية".

وأفادت المجلة بأن المصور هرب من سوريا العام 2013 حاملاً معه عشرات الآلاف من تلك الصور.


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