ماتيس.. الانسحاب من سوريا "خطأ استراتيجي"

جهينة نيوز

حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، اليوم من بروكسيل، من أن الانسحاب من سوريا حال انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" سيكون "خطأ استراتيجياً"، على حد وصفه.

واستهل ماتيس اجتماعاً حول "التصدي للتنظيم" في مقر الحلف الاطلسي بدعوة الحلفاء الى "عدم ترك المجال فارغاً لروسيا أو إيران"، وزعم قائلا: "في الوقت الذي تشارف العمليات العسكرية نهايتها، يجب أن نتفادى ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام الاسد أو داعموه".

وأضاف: "معركتنا لم تنته. علينا أن نكبد تنظيم الدولة هزيمة دائمة وليس فقط في ميدان واحد"، وفقا لتعبيره.

وتابع في مزاعمه قائلا: "في سوريا، سيكون خطأ استراتيجياً يضعف دبلوماسيينا و "يتيح للإرهابيين التقاط الأنفاس"، أن نغادر ساحة المعركة قبل أن يتوصل مبعوث الامم المتحدة ستافان دي ميستورا الى دفع عملية جنيف للسلام بتأييد منا جميعاً بقرار من مجلس الأمن".