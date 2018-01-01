السفارة الإيرانية تحتفل بـ يوم القدس العالمي بدمشق

دمشق_ عبدالهادي الدعاس

بمناسبة يوم القدس العالمي والذكرى الخالدة للإمام الخميني، أقامت السفارة الإيرانية، مساء امس، مائدة إفطار تحت عنوان "منبر دعم قضية القدس الشريف ورفض التهويد والاحتلال الإسرائيلي" بـ فندق الداما روز بدمشق.

حيث أكد من خلالها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية "جواد ترك أبادي"، لـ "جهينة نيوز" على أهمية يوم القدس العالمي الذي يأتي بـ التزامن بيوم الجمعة الأخيرة من الشهر الكريم في كل عام، والذي أسسه الإمام الخميني لأنه يعتبر يوم لنصرة المسلمين والمستضعفين في جميع البلدان، مضيفا بأن القضية الفلسطينية قضية يجب ان تنال اهتمام الجميع.

وأشار أبادي الى ان القدس تعيش أيام ذات حساسية كبيرة اليوم في اطار التهويد الإسرائيلي، وبتواجد الشعب الفلسطيني بالميدان يدل على التصدي ضد قرارات ترامب، مؤكدا وقوف ايران الى جانب الشعب الفلسطيني لتحرير جميع الأراضي الفلسطينية.

من جانبه بين نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، بأن القدس هي مهد للديانات السماوية ويجب المحافظة عليها، واشار المقداد الى ان اسرائيل تريد تدمير المنطقة وخلق أساطير بعيدا عن الواقع، واكد الشعور بالفخر ليوم القدس العالمي الذي أوجده الإمام الخميني لتوحيد جميع شعوب العالم من أجل اعادة حقوق الشعب الفلسطيني واسترجاع القدس التي ستظل أرض مفتوحة لجميع الطوائف للممارسة دياناتهم، مشددا على العلاقة التاريخية بين البلدين السوري والإيراني التي أسسها القائد الراحل حافظ الأسد والإمام الخميني.

واوضح نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور لـ جهينة نيوز ، أن يوم القدس عيد لجميع الشرفاء في العالم ويرمز الى التنوع في العالم العربي كون القدس هي رمز للجميع، مضيفا ان الدفاع عنها دفاع مشروع من قبل الجميع والمقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير القدس ويجب ان نمتلك مقومات هذه المقاومة لمواجه العدو الإسرائيلي المتغطرس والهادف للنيل من صمود الشعب الفلسطيني.

بدوره أشار السفير الفلسطيني محمود الخالدي, بأن فلسطين سوف تعود حرة عربية لأنها أرض مقدسة لها قيمة روحية للعالم أجمع من مسلمين ومسيحية الاقصى وكنيسة القيامة ومهد السيد المسيح, قائلا: رب العالمين جعل حماية القدس أمانة في أعناقنا وسوف نبقى كذلك ليوم الدين".

وأكد المطران موسى خوري معاون البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس، عن عدم تواجد يوم معين للقدس كون القدس والأماكن المقدسة المتواجدة دائمة في قلوب جميع المسلمين، وسنبقى داعمين لهذه القضية حتى تعود هذه الأراضي المقدسة الى أبناء شعبها.

ولفت مدير عام مؤسسة القدس الدكتور خلف المفتاح، الى أن اختيار الجمعة الأخيرة من رمضان لتكون يوم عالمي للقدس لها عدة معاني، أولها شهر رمضان المبارك الذي تجتمع فيه الامة الاسلامية على ثقافة واحدة، والثاني هو ان العدو الصهيوني حاول ان يطمث قضية القدس وان يلغيها من الذاكرة الجماعية وبالتالي يساهم في تعبيد الطريق لقيام استكمال ما يسمى الدولة اليهودية، ولكن عندما اختار الامام الخميني يوم الجمعة الاخيرة من رمضان فهذا يعطي رسالة للجميع ولا سيما للعدو الصهيوني أن القدس هي موضع اهتمام جميع المسلمين والمؤمنين وأنها ليست ورقة للمساومة .

وأكد المفتاح على أن القضية الفلسطينية قضية لا تعني حكومات ولا تعني سلطات وانما تعني المؤمنين والمسلمين جميعا, ولا يمكن لأي موقف سياسي أن يلغي هذه الحقيقة وأن اي محاولة لطمث قضية القدس تستفز مشاعر ملايين من المسلمين بالعالم.