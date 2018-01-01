بالفيديو..إطلاق "كليب" الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018

جهينة نيوز:

تمّ إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم في كرة القدم لعام 2018 الذي ستشهده روسيا في الأيام القليلة المقبلة. وطرحت قناة "يوتيوب" الخاصة بالمغني نيكي جام فيديو "كليب" الأغنية الرسمية لكأس العالم، والتي أداها الفنان بمشاركة ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستريفي , وأنتج أغنية "المونديال" الأميركي "دي جي ديبلو".

هذا وستبدأ مباريات كأس العالم يوم 14 حزيران الجاري بمباراة بين منتخب روسيا ومنتخب المملكة العربية السعودية في ملعب بوجنيكي في العاصمة موسكو. وتستمر مباريات كأس العالم حتى 15 تموز المقبل، وستجري في 11 مدينة روسية.