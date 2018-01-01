نصر الله : لو اجتمع العالم على خروجنا من سوريا لن بستطيع إلاَ بطلب من القيادة السورية

جهينة نيوز:

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزب الله ذهب الى سوريا بسبب رؤيته بأن ما يجري "مؤامرة كبرى تستهدف كيان سوريا ومحور المقاومة ، لافتا إلى أن" ليس لحزب الله مشروع خاص في سوريا على الاطلاق ونحن موجودون حيث يجب أن نكون موجودين وحيث طلبت منا القيادة السورية أن نتواجد بحسب تطورات الميدان وشدد على انه "لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا ان نخرج من سوريا فانه لن يستطيع وهذا الامر يحصل بحالة واحدة وهو بطلب من القيادة السورية".

ولفت السيد نصر الله في كلمة لمناسبة يوم القدس العالمي الى انه "الأخطر في هذا العام هو ما يتم تداوله عن صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وتسليم القدس بشكل نهائي للكيان الغاصب، وان مناسبة اليوم العالمي للقدس تزداد حضورا وحيوية وعنفوانا بالرغم من مساعي أعداء القدس لالغاء ومحاصرة هذا اليوم"، معتبرا أن الصهاينة يعملون منذ احتلال القدس الشرقية لايجاد تغيير ديموغرافي حاسم في القدس من خلال ضم كتل استيطانية من الضفة الغربية وزيادة الاستيطان والضغط على الفلسطينيين لمغادرة المدينة، وأن القدس هي حقيقة وجوهر الصراع الذي يدور منذ أكثر من 70 عاماً ورمزه وعنوانه، واعتبر أن بقاء الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في القدس ومحافظتهم على وجودهم هو المعركة الحقيقية.

واشار الى أنه من يحمي هوية القدس ومقدساتها هم المقدسيون بالدرجة الاولى بالرغم من الاوضاع الصعبة التي يعيشون فيها، وأنه على المسلمين في العالم مد يد العون ودفع الاموال في معركة مساعدة المقدسيين للبقاء في بيوتهم ومدينتهم القدس.

وقال: "المقدسيون لديهم الارادة والعزم والتضحية والتحمل للبقاء في مدينتهم وعلى بقية الناس في العالم العربي والاسلامي مساعدتهم في هذه المعركة، وهناك تنظير ديني يحصل في السعودية وبعض دول الخليج يقول ان للاسرائيليين حق تاريخي في اسرائيل والقدس وهو أمر خطير لم نشهده في العالم العربي منذ 70 عاما".

واعتبر السيد نصر الله أن مسؤولية المفكرين والمثقفين ووسائل الاعلام والجامعات ووسائل التواصل ومراكز الدراسات مواجهة الفكر التضليلي قبل أن يأخذ مكانه في العالم العربي، وأن الذين يقفون بوجه الجيش الاسرائيلي يشكلون نقطة الامل الاكبر والمؤشرات تقول ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس وفلسطين وعن حق العودة.

وختم السيد نصر الله بالقول: " كما أننا نؤمن إيماناً قاطعاً جازماً بأن القدس وفلسطين قضية محقة نؤمن بموقع إيماني وعقائدي وتاريخي أن هذه القدس ستعود لأهلها وأن فلسطين ستتحرر" متابعا" نحن لا نريد أن نقتل أو ندمر أو نرمي أحداً في البحر بل نقول لكم عودوا إلى البلدان التي أتيتم منها وإذا اصريتم على الاحتلال فإن يوم الحرب الكبرى هو يوم قادم سنصلي فيه جميعاً في القدس "