مدرب أستراليا سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه

جهينة نيوز:

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب استراليا لكرة القدم انه سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه خلال مونديال روسيا 2018، بسبب عدم قدرة الاتحاد الاسترالي لكرة القدم على توفير ميزانية للتعاقد مع مساعدين جدد.

وصرح فان مارفيك (66 عاما) في مقابلة مع يرفاكس ميديا احدى أكبر وسائل الاعلام الاسترالية "اذا كنت ترغب في ان تحصل على فرصة في المونديال، فهذه التفاصيل مهمة. يجب أن نكون محترفين. احتاج اليهم (المساعدون) لانني لا املك الوقت. ومن أجل تولي مسؤولية المنتخب، عليّ العمل مع أشخاص أعرفهم".

وسيعاون المدرب الهولندي في روسيا مواطنوه مارك فان بوميل، رويل كومون، يورغن ديركس وتاكو فان دن فيلدي، إضافة إلى محللين إثنين للفيديو ومراقبين إثنين للمنتخبات المنافسة.

وتابع فان مارفيك، الذي تعاقد مع الاتحاد الاسترالي في كانون الثاني/يناير الماضي بعد الرحيل المفاجىء للمدرب السابق آنج بوستيكوغلو، قائلا "يتوجب على مساعدي أن يروا من خلال عيني ومعرفة ماذا أريد أن أفعل".

أضاف "كنت احب العمل مع استراليين، ولكن ليس لدي الوقت. التعرف (عليهم) يتطلب الوقت وليس لدي الفرصة السانحة لذلك".

وفشل فان مارفيك في قيادة منتخب هولندا للفوز بأول كأس عالمية في تاريخه بعدما سقط في نهائي مونديال 2010 بخسارته امام اسبانيا (صفر-1)بعد تمديد الوقت، وهو سيقود منتخب استراليا حتى نهاية المونديال وسيتقاضى 650 ألف يورو (760 ألف دولار) خلال هذه الفترة.

وختم الهولندي الذي أقيل من تدريب المنتخب السعودي بعدما نجح في قيادته لبلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخ "الأخضر"، قائلا "يعرفون (المساعدون) طريقتي بالعمل وأسلوب اللعب، وأنا اعرفهم وأعرف أنهم يأتون من اجل التحدي وليس من اجل المال".

ويشارك المنتخب الاسترالي في المجموعة الثالثة الى جانب فرنسا والبيرو والدنمارك. وتخوض استراليا مباراتها الأولى ضد فرنسا في 16 حزيران/يونيو، ضمن المونديال الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

المصدر أ ف ب