لاعب الأرجنتين لانتسيني يغيب عن كأس العالم

جهينة نيوز:

سيغيب لاعب وسط الأرجنتين مانويل لانتسيني عن كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة خلال المران.

وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على «تويتر» اليوم (الجمعة): «أصيب مانويل لانتسيني في مران صباح اليوم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى».

وتنطلق كأس العالم في روسيا الأسبوع المقبل وسيوجه غياب لاعب وست هام يونايتد ضربة قوية للمدرب خورخي سامباولي.

وتلعب الأرجنتين، التي خسرت في نهائي كأس العالم قبل أربع سنوات لكن تأهلت بصعوبة لنهائيات هذا العام، في المجموعة الرابعة بجانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر رويترز