جونسون يحذر من انهيار "بريكست"

جهينة نيوز

حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريحات، الجمعة، من "انهيار بريكست" وعبر عن اعجابه باسلوب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعتمد على القوة.

وقال جونسون في التصريحات التي سجلت، الاربعاء خلال عشاء وسربت سرا الى موقع "بازفيد نيوز" ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "ستدخل في مرحلة سنصبح فيها اشرس مع بروكسل"، في اشارة الى المفوضية الاوروبية.

واضاف جونسون المعروف بتصريحاته النارية، خلال العشاء الذي اقيم في اطار حفل استقبال اقامته مجموعة ضغط محافظة "لكن عليكم القبول بواقع ان الامر قد ينهار الآن. اريد الا يصاب اي شخص بالهلع خلال هذا الانهيار. لا هلع. من اجل الناس، لا هلع وكل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف".

وتابع ان بريكست "لا رجعة فيه" لكنه "يمكن ان لا يكون بالشكل الذي نريده نحن".

وقال وزير الخارجية ان هناك احتمالا كبيرا ان نرى المملكة المتحدة تقبل باتفاق يتجاوز "خطوطا حمر" عديدة لمؤيدي بريكست بلا تنازلات، وهو احدهم بما ان البلاد "عالقة الآن في فلك الاتحاد الاوروبي، في الاتحاد الجمركية وبشكل اوسع في السوق المشتركة".