صندوق روسي - صيني للاستثمارات المشتركة باليوان

جهينة نيوز

وقعت روسيا والصين اتفاقاً اليوم (الجمعة) لإقامة صندوق استثمار جديد سيبدأ بمبلغ 1.5 بليون يوان (234 مليون دولار) تحت الإدارة لدعم مشاريع مالية وصناعية في البلدين.

وقع الاتفاق صندوق الاستثمار الروسي الصيني وسويونغ كابيتال ومجموعة داغينغ الاستثمارية.

ويستهدف الصندوق الوصول برأس المال إلى خمسة بلايين يوان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف: «سينخرط الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمار ذات أهمية استراتيجية تركز على المنطقة الاتحادية الوسطى وأقصى شرق روسيا والجزء الشمالي الشرقي من الصين».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين حيث استقبله نظيره شي جينبينغ في بكين في الوقت الذي يحاول فيه البلدان المتجاوران توثيق علاقاتهما إزاء التحديات الديبلوماسية والاقتصادية الأميركية.

المصدر رويترز