سورية وكوبا توقعان مذكرة تعاون في المجال الإعلامي

الجمعة, 8 حزيران 2018 الساعة 14:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

سورية وكوبا توقعان مذكرة تعاون في المجال الإعلامي

جهينة نيوز

وقعت سورية وكوبا اليوم مذكرة للتعاون الإذاعي والتلفزيوني تسهم في تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين بحسب وكالة الأنباء السورية سانا .

ووقع المذكرة عن الجانب السوري وزير الإعلام عماد سارة وعن الجانب الكوبي رئيس المعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون الفونسو نويا مارتينس.

وأكد الجانبان أهمية هذه المذكرة في توطيد وتعزيز علاقات التعاون الإعلامي بين البلدين ليس فقط في مجال تبادل الأخبار وإنما في مجال الدراما أيضا بما يسهم في تنسيق جهودهما لمواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها سورية وكوبا.


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