الديلي تليغراف : انشقاق أمير إماراتي وطلبه اللجوء إلى قطر

الجمعة, 8 حزيران 2018 الساعة 13:57 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

الديلي تليغراف : انشقاق أمير إماراتي وطلبه اللجوء إلى قطر

جهينة نيوز

قالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن ابن حاكم إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة انشق وطلب اللجوء إلى قطر عبر سفارتها في لندن.

وقالت مصادر مقربة من الأمير المنشق، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، ومصدر دبلوماسي وصفته الصحيفة بأنه "رفيع المستوى"، إن الأمير، 31 عاما، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.

وفي 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة والمواصلات التي تربطها بقطر بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب و السعي إلى توثيق علاقاتها مع إيران


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