لطيفة بعد تكذيب السفير السعودي بتونس لها.. هذا ماحدث بالتفصيل؟!

جهينة نيوز

أطلت الفنانة التونسية لطيفة من جديد بعد نفي السفير السعودي في تونس تصريحها بأن السلطات السعودية تمنعها من دخول أراضي المملكة منذ العام 2012 و أوضحت حقيقة ما حدث معها بخصوص السعودية

و قالت لطيفة "كنت في زيارة لعائلة سعودية من أجل الغناء في حفل زواج ، وعندما دخلت المطار وانتهت الإجراءات، أخبروني أنني لم أستطع الدخول فصدمت وصمت حينها وحزنت بداخلي، وحينها لم يكن هناك سفير تونسي".

وواصلت: "أكرر كلامي لسفير السعودية بتونس، لم أقدم على تأشيرة عمرة أو حج فأنا مقيمة بمصر، ومنذ 2012 حتى الآن لم أقدم على فيزا حج أو عمرة لأن الذي حدث من قبل صدمني وأحزنني".

واستكملت: "قمت بنشر الفيزا وأوضحت بأنها زيارة، لأن السعودية لا يمكن أن ترفض إعطاء أي شخص فيزا عمرة أو حج".

وعما إذا كان طليقها هو السبب وراء ذلك قالت بحسب موقع الإمارات نيوز :"ليس له علاقة، لا أريد أن أظلم أحد، فقط أحببت أن أفهم لماذا حدث الرفض".

وواصلت باكية: "أريد أن أفهم وبكيت لأن الموضوع مؤثر، والله يسامح كل من ظلمني حتى وإن لم أذهب العمرة مكة بداخلي".

و وفقا للموقع وجهت لطيفة رسالة للمغرضين قائلة: "لا تحاولوا أن تشككوا في حبي واحترامي لشعب وأرض السعودية وقيادتها، فأنا لم أتوقف لحظة عن الإشادة بها وبالقوانين الجديدة، وبالسينما التي فتحت" وفقا لموقع الإمارات نيوز

واختتمت حديثها مشيدة بدولة السعودية قائلة: "السعودية بلد عدالة وحضارة وتقدم، ووقع بها تغييرات يفتخر بها كل عربي، والذي يحدث بالسعودية يجعل كل عربي يفتخر بها، والسعودية طوال عمرها رائدة".