روسيا والصين تدعوان لضمان وحدة سورية وإعادة إعمارها

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في بيان مشترك لهما عقب اجتماعهما،الجمعة، أن روسيا والصين تؤيدان وحدة أراضي سوريا واتخاذ خطوات محددة من الدول لضمان إعادة إعمارها.

وجاء في البيان: "ندعو بشكل مشترك إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام سيادتها، وتعزيز عملية السلام داخل البلاد من قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة ومنصتي جنيف وأستانا، مع الأخذ بالاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في 30 يناير/كانون الثاني 2018، وتنسيق الخطط والخطوات الملموسة من قبل روسيا والصين لضمان إعادة الإعمار في هذا البلد بعد الصراع".

هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى بكين في زيارة رسمية.