بوتين يصل بكين في زيارة رسمية

جهينة نيوز

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الصينية بكين، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ من ناحية والمشاركة في قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون من ناحية أخرى.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، أن الرئيس الروسي سيقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اتفاقيات ستشمل الطاقة والفضاء وحماية الملكية الفكرية ومجالات أخرى، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف أنه "من المقرر بحث عدة محاور، منها الشراكة الروسية الصينية وكذلك القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015".

كما سيلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشانشو.

وعلى هامش قمة المنظمة في مدينة "تشينغداو" الصينية، يعقد الرئيس الروسي لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.