مارسيلو: نيمار سيلعب يوما ما في ريال مدريد

جهينة نيوز:

قال لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو، اليوم الخميس، إن مواطنه نيمار دا سيلفا سيلعب في يوم من الأيام في صفوف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، أكد مارسيلو "نيمار سيلعب يومًا ما في ريال مدريد لأن هذا النادي يبحث دائمًا عن أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف "بالنسبة لي، أرى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأفضل في الوقت الحالي، نيمار لديه مسيرة رائعة أمامه ومن المؤكد أنه سيكون على قدم المساواة معه".

وأوضح مارسيلو "رونالدو ليس رئيس ريال مدريد، لماذا قد يكون وجوده سببًا في عدم قدوم نيمار، فالأخير لديه دائمًا أبواب مفتوحة في الملكي".

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا "يجب أن نعطي المزيد من التقدير للألقاب الثلاثة التي حققها ريال مدريد، أنا زميل فيرمينو في المنتخب منذ أربع سنوات ولذلك أقول له يمكنك أن تنعت أحدًا بالغبي لكن عليك احترام زميل المهنة".

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة حول اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع نيمار المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.