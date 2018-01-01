أبراج يوم الجمعة 2018/6/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/8: متسلط، قوي الارادة، يهدف للحقيقة أينما كانت سواء بالحياة أو بالحب، يؤمن بالتعمق ويكره السطحية لأقصى حد، يكتب ألمه ويقابل أخطائه بالعنف والتحدي وإذا اضطر لتحطيم قلبه، قوي جداً اتجاه الاطراء والغزل، بمعنى يكره الخسارة والقوانين التي يسير عليها هي من صنعه دائماً، يمكن أن تعثر هذه السنة على طاقة أكثر في البيت والعائلة مع الأصدقاء، ظهورك بالعمل سوف يكون كثير، وجود فرصة حقيقة تتطلب جهد طويل المدى ودرجة عالية للانضباط، علاقات شخصية تهدد بالغموض والاثارة لذلك انتبه، بعض المشاكل بسبب تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب، الحلول هي لتعزيز التفاهم المتبادل هي بنهاية السنة أو بين الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر لذلك سوف تعطي وقت أكثر لتعزز تفاهمك مع الآخرين، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تبدو اليوم بفترة ايجابية، تعيد اليك نشاطك المفقود، سيطر على ذمام الأمور، اليوم تجد شيء جديد أو تبحث عن عمر مميز، تعيش فترة واعدة من أفراح نجاحات، بمعنى اليوم سريع جداً، ادخل التنويع لحياتك الشخصية لأنه يوجد انفراج وتسوية مولود الحمل.

الثور: اليوم تشعر بالتعب ينال منك، تفقد رغبتك بمواجهة مشاغلك وانجاز لكثير منها، سوف تخلد للراحة، لأن اليوم فترة محبطة وفارغة تماماً من كل خبر وحسم، حاول هذا اليوم ببعض الهدوء لأنك سوف تواجه ضغط أو عراقيل أو امتحانات صعبة، وأيضاً تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر، لا داعي للتسرع مولود الثور.

الجوزاء: تنشط اجتماعياً وتلتقي الأصدقاء وتشارك بمناسبة سعيدة، تميل للتواصل مع الآخرين، قد تنجح بحشد تأييد أو دعم لقضيتك، وتتحمس للقاء الناس، وتتعارف وتسافر وتنضم لجمعية، تهتم لشؤون أقرباء الشريك أو لأصدقاء أو لوجه جديد أو لوجه قديم لك فترة لم تره، اطلب أمنية تتحقق اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تركز جهودك نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين، بإمكانك اثبات جدارتك وتحافظ على انجازاتك القائمة والقديمة، ولا ينفعك العناد والتحدي، اليوم تشد الضغوط ويمكن اليوم تظاهر مهارتك وتكون الظروف معقدة وصعبة، وأنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي وشديد الاضطراب، كن رواق اليوم مولود السرطان.

الأسد: تنشط بسفر أو اتصال بعيد، تزداد رغبتك بالتقرب من الأحبة وتعزز علاقتك معهم، اليوم لا تجعل شيء يحبطك، تطورات غنية بالفرص المناسبة، تنحسر بعض العواصف، ترتفع المعنويات، تطمأن خواطرك، فترة مناسبة سفر أو ورشات عمل لأوراق لمعاملات لمعتقدات لامتحانات أيضاً جيدة هذا النهار مولود الأسد.

العذراء: تجيد تنظيم أمورك المالية والفرصة متاحة لك لمكسب من شراكة أو تعويض، أنت بحاجة لرعاية أو لرعاية أحداً مقرب لك، لا تتشبث بمواقف متصلبة كن مرن ومبتسم وناقش بليونة وتكلم وعبر عن آرائك بجرأة لأن اليوم يوجد ثقة عن سابق معرفة بينك وبين الآخرين، يمكن فاتورة أو استحقاق أو أمور قضائية ومالية أو يمكن أن تكون قضايا فواتير أو استحقاقات بينك وبين الآخرين، لذلك ابدأ هذا اليوم بروح رياضية مولود العذراء.

الميزان: ينصب اهتمامك لتدعيم شراكتك سواء بالعمل أو العاطفة، يوم مناسب للقيام بعمل مشترك، الأجواء قد تكون متوترة، يجب أن تركز جيداً ولا ترتجل لأن الأجواء ضاغطة نسبياً، مسؤوليات كبيرة، هدء من روعك ولا تنفعل لأن اليوم الأجواء ضمن مربعك القمر، يجب أن تكون حذر مولود الميزان.

العقرب: يبدأ عملك بالتراكم واليوم قادر على انجاز قسم كبير منه، لا تهمل صحتك، اليوم فترة العمل جيدة، كن أكثر انضباط وتنظيم، قد تنشغل بأمور صحية أو رياضية، حافظ على استقرارك ووضعك الصحي، قد تقلق بشأن أحد المعاونين أو الأصدقاء أو قد يكون هناك عمل جديد، بمعنى اليوم يكون في كثير تنقل من حال لحال وانتبه على صحتك أو يمكن وجود مناوبة أو تعمل بدل أحد مولود العقرب.

القوس: اليوم رغبتك التقرب من الأحبة وتعزز علاقتك معهم، مناسب لنشاط فني، يوم تحمل أجوائك سحرية مفاجئات سعيدة، نظرتك للحياة متفائلة، تحاول ترتيب أمورك، اليوم فترة بناءة وايجابية لسهرة أو لقاء أو خبر جميل أو لاهتمام بأولاد أو لتغيير مكان اقامتك مولود القوس.

الجدي: تفصل التركيز حول شؤون منزلية عائلية،ادخال تعديل مطلوب على المسكن، تبدو مضطرب ومرهف الحس، تشعر بالارباك، تغضب، تجنب الخصام والجدال، اليوم عدم القاء اللوم على الأحبة، أعمال وانشغالات منزلية وتصليح وأعطال لك مولود الجدي.

الدلو: اليوم اتصالاتك وتنقلاتك مناسبة لاجتياز امتحان ولاجراء مقابلة، سرعة بديهة، مناقشة أمر صعب، طرح افكار جديدة جيران أخوة أخوات، تبرير مواقفك، تنشط حالك، اليوم تنقلات واتصالات جيدة لك مولود الدلو.

الحوت: فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي، تحصل على هدية أو جائزة، وتحتاج لمساعدة، اليوم القمر يعمل لصالحك، يسهل لك حياتك، لا تسمح لأحد أن يغشك، كن حريص على أموالك وممتلكاتك، وعزز وضعك المالي مولود الحوت.