سرقة ثلاث غرف لمنتخب بنما في فندق بأوسلو

الخميس, 7 حزيران 2018 الساعة 19:11 | رياضة, كرة القدم

سرقة ثلاث غرف لمنتخب بنما في فندق بأوسلو

جهينة نيوز:

تعرض منتخب بنما لكرة القدم للسرقة أثناء خوضه مباراة ودية أمام النروج في أوسلو هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت الشرطة النروجية الخميس.

ونشر اتحاد بنما على "تويتر" "تمت سرقة ثلاث غرف لمنتخب بنما في أوسلو، النروج. الشرطة النروجية في مكان الحادث وهي تبحث عن أدلة".

وأشارت الشرطة الى ان قيمة المسروقات تبلغ نحو 53 ألف يورو (62 ألف دولار) وقد تمت سرقتها من ثلاث غرف في فندق في أوسلو. واستخدم السائقون بطاقة مغناطيسي قديمة أو مسروقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أسلوغ روهني أن السرقة حصلت على الأرجح أثناء خوض منتخب بنما مباراته أمام النروج التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (1-صفر) الأربعاء.


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