إخلاء منطقة تفتيش في مطار مدينة هيوستون الأميركية

جهينة نيوز

قال مسؤولون في مطار بمدينة هيوستون الأميركية إن منطقة تفتيش أمنية داخل المطار تم إخلاؤها موقتا صباح اليوم بعد أن رصد الفحص الأمني شيئا بدا وكأنه قنبلة يدوية داخل حقيبة مسافر، ثم تبين لاحقا أنها مجرد لعبة.

وقال بيل بيغلي المتحدث باسم إدارة شبكة مطارات هيوستون إن مسؤولين من إدارة أمن وسائل النقل الأميركية رصدوا الحقيبة التي تحتوي على الشيء المشبوه لدى مرورها داخل جهاز الفحص بالأشعة السينية في مطار وليام بي. هوبي.

وأضاف أنه تم إجلاء المسافرين على الفور. وفحص خبراء المفرقعات بشرطة هيوستون الشيء المشبوه.

وقال بيغلي في مقابلة هاتفية إنّه "تبين أنها لعبة على شكل قنبلة يدوية وضعها صغير في حقائبهم لكننا لم نكن نعرف ذلك فتم تفعيل الإجراءات الاعتيادية فورا".

ولم يرد المسؤولون بقسم شرطة هيوستون على طلبات للتعليق.

وأظهرت صور نشرت على تويتر مئات المسافرين المتجمعين على بعد 60 مترا تقريبا من نقطة التفتيش الأمنية في ردهة المطار، في انتظار استئناف عمليات فحص الأمتعة.