بوتين.. القضاء على الإرهاب في سورية يحمي مصالح الاتحاد الروسي

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مهمة القوات الروسية في سورية بالغة الأهمية لجهة القضاء على الإرهاب فيها، بمافي ذلك حماية مصالح الاتحاد الروسي.

وقال بوتين خلال برنامج الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس، الخميس، إن الدولة السورية حررت أغلبية المناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بدعم من القوات الروسية، موضحاً أن خطة العمل في المرحلة المقبلة هي التركيز على التسوية السياسية للأزمة في سورية.

ونوه بوتين إلى أن القضاء على الإرهاب في سورية يحمي المواطنين الروس ومصالح الاتحاد الروسي من خطر الإرهابيين الذين تسلحوا وتجمعوا في سورية بأعداد كبيرة حيث أن قسما منهم ينحدر من روسيا ودول آسيا الوسطى، لافتا إلى أن العمليات العسكرية الواسعة باستخدام القوات المسلحة الروسية توقفت وليس هناك ضرورة لها.

واضاف بوتين: التعامل مع الارهابيين الذين تجمعوا في سورية والقضاء عليهم هناك “كان أفضل من انتظار مواجهتهم في روسيا” مشددا على أن سورية “ليست ميدانا لتجربة الأسلحة الروسية بل جرى استخدام الاسلحة الروسية هناك للقضاء على الإرهابيين”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن استخدام القوات المسلحة في الظروف القتالية يؤدي إلى خسائر في الأرواح وقال “لن ننسى خسائرنا أبدا ولن نترك عائلات زملائنا الذين لم يعودوا إلينا من الأرض السورية”.

المصدر: سانا