محكمة سعودية تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص بتهمة "التخابر" مع ايران

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام لـ4 اشخاص لاتهامهم بـ"التخابر" مع ايران، مشيرة إلى :انهم خططوا لاغتيال بعض الشخصيات"، بحسب وسائل اعلام سعودية.

واوردت قناة الاخبارية التلفزيونية السعودية على موقعها الالكتروني أنّ "المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 4 أشخاص كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران"، على حد وصفها.

وزعمت القناة انهم قاموا بالتدرب " نظرياً وعملياً في معسكرات الحرس الثوري في إيران".

واضافت انهم خططوا "لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات".

المصدر: ا ف ب