بنك البركة سورية بالتعاون مع مبادرة أهل الشام يكرمان 16 أم مثالية ضمن مشروع "الأم ... بركتنا 2"

جهينة نيوز:

للعام الثاني على التوالي بنك البركة سورية وبالشراكة مع مبادرة أهل الشام و عدد من الجمعيات المسجلة أصولاً في المحافظات يكرم الأمهات المثاليات الفائزات وذلك خلال حفل إفطار أقيم في مطعم ديونز – مدينة الشباب في ختام مشروع "الأم بركتنا " في نسخته الثانية ، والذي تم إطلاقه إيماناً من بنك البركة بضرورة دعم وتمكين المرأة والإضاءة على دورها في بناء المجتمع والمحافظة على تماسُكه

وبهذه المناسبة صرّح السّيد محمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: " الأم بركتنا بنسخته الأولى ساهم في تكريم المتميّزات من الأمهات اللواتي ضحّين لأجل أبنائهنّ وساهمنَ في نجاحهم وتميّزهم سواءً على الصّعيد العلمي أو المهني أو الصّحي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكلل نجاحه من خلال مساعدة الأمهات على إطلاق مشروعها الخاص، المشاريع التي ساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجا وفاعليةً في المجتمع.

هذا العام قمنا بفضل من الله بتوسيع مشروعنا ليشمل تكريم أمهات مثاليات من عدة محافظات سورية وهي حلب – اللاذقية – طرطوس – حماة، آملين أن تشمل النسخة الثالثة من مشروع "الأم بركتنا" جميع أرجاء سورية في العام القادم.

وقد صرّحت السيدة ميساء رسلان رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرة أهل الشام:"دعماً منا لمسيرة التنمية والتطوير ودعم كافة شرائح المجتمع من الأمهات المعيلات بكافة أطيافهم تم إطلاق مشروع الأم بركتنا العام الماضي بنسخته الأولى من بنك البركة بالشراكة مع مبادرة أهل الشام حيث تم تكريم أمهات في ريف دمشق واليوم ننتقل لتكريم أمهات الريف مع أمهات من عدة محافظات سورية بمشروع "الأم بركتنا 2" لدعم مشاريعهم التي تهيئ لهم سبل العيش الكريم".

وصرحت السيدة ديتا عبد الله رئيسة جمعية أسرة الإخاء السورية باللاذقية: "انطلاقاً من إيماننا المطلق أن الطفل ذو الحاجة الخاصة جدير بحياة أفضل قمنا ومنذ تأسيسنا بالعمل على تأمين المستلزمات الطبية والصحية لهم بالإضافة لنادي الطفولة السعيدة، إن فكرة تقديم المساعدة لأم لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مساعدتها على إنشاء مشروع يعينها على تأمين حياة كريمة هي فكرة نبيلة نتمنى أن يتم تعميمها وتبنيها من قبل المؤسسات والشركات السورية".

كما صرح السيد المهندس سامح شاكر رئيس جمعية حماية الطفولة بحماة: "باسمي وباسم مجلس إدارة جمعية حماية الطفولة في محافظة حماة نشكر بنك بركة على مساهماته في دعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بتقديم خدماتها ورعايتها للفقراء والمحتاجين وكما عودنا بنك بركة دائماً أنه من السباقين في دعم المشاريع الاستثمارية المقدمة كذلك للأسر المحتاجة علماً أن جمعيتنا تعنى بكفالة اليتيم كفالة مالية واجتماعية وغذائية وصحية وترتقي به ليكون في المقدمة بين أقرانه في المجتمع".

وعبرت السيدة مايسة حلوبي رئيسة جمعية نماء التنموية بحلب عن شكرها الكبير لبنك البركة لهذه المبادرة لدعم المرأة السورية الحلبية المنتجة واستطردت قائلة: "لطالما كانت رسالة نماء الانتقال بالفرد والأسرة من حالة العطالة الى حالة العطاء والبناء، وإن مثل هذه المبادرات والنشاطات المشتركة بين اكثر من قطاع من قطاعات الاعمال في سوريا تساهم في تمكين السيدات المتضررات ودعمهن في انطلاقة مشاريع صغيرة لهن تضمن استقرارا ماديا" وتؤمن استمرارهن في العطاء ,الشكر الكبير ".

وصرحت السيدة رلى أمون رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة الذكية: "تعمل جمعية المرأة الذكية بجهود سيدات طرطوس على تمكين المرأة بكل أشكاله ولا سيما دعم ربات البيوت لزيادة دخل الأسرة عن طريق دعمهن في صنع منتجات يدوية ومنزلية , حيث تم تقديم كامل مستلزمات عملهن دون أي مقابل ,إضافة إلى محلات ترويج لتسويق منتجاتهن ومن هنا كان التقاطع مع مشروع الأم بركتنا الذي يسعى لدعم وتمكين المرأة التي تكافح لتأمين العيش الكريم لعائلتها وإننا مستمرون في دعم المرأة من خلال مشاريعنا مع المنظمات الدولية ومبادراتنا ونشاطاتنا" .

يذكر أن مشروع الأم بركتنا أطلق للمرة الأولى في عيد الأم من عام 2017 وتم خلاله تكريم اثنتي عشرة أم مثالية موزعين على أربع فئات هي: الأم المُعيلة ,الأم المثالية من ذوي الشّهداء، الأم المثالية لابن من ذوي الاحتياجات الخاصّة ، الأم البديلة التي قامت برعاية ابن من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية مع أبنائها الحقيقيّين, حيث يتم تكريم الفائزات عن طريق تزويدهن بتجهيزات تتوافق مع احتياجاتهنّ الفعليّة لإطلاق مشاريعهنّ الصّغيرة الخاصة أو تقديم منح دراسية لهنّ أو لأولادهن.

و يُشار إلى أنّ «بنك البركة سورية» أول مصرف يحصل على شهادة بيان أداء وفق المعيار الدّولي للمسؤولية الاجتماعية ISO 26000 ، التي أتت تتويجاً لحرص البنك على الضّلوع بمسؤولياته تجاه المجتمع، في شتّى المجالات، لا سيما التّعليمية، والتّدريبية، والإنسانية، عبر الاتّفاقيات والتفاهمات والمساهمات والمنح التي يقدّمها.