العراق يستلم 29 دبابة روسية من طراز "ت-90 إس"

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، تسلم دفعة ثانية من الدبابات الروسية طراز "تي-90 إس" بلغ عددها 29 دبابة، على أن يتبعها دفعات لاحقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزارة الدفاع العراقية ونتيجة للعقد المبرم مع الجانب الروسي حول تزويد الجيش العراقي بدباباتТ-90С فقد تسلمت اليوم دفعة جديدة من هذه الدبابات بلغ عددها 29 دبابة على أن تصل الدفعات اللاحقة تباعا".

وأضاف الخفاجي أن "الدبابات تم تزويدها للفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي كونها الفرقة الوحيدة التي تمتلك الدروع والية العمل في هذا الصنف العسكري".

ولفت إلى "أن الدبابة الروسيةТ-90С تمتلك كفاءة نارية عالية وقدرة استثنائية كبيرة على المناور".

وبين المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن "العقد المبرم مع الجانب الروسي بهذا الشأن يتضمن أيضا تدريب طواقم الدبابات على كيفية استخدامها وإدامتها وكذلك قيام الجهة الروسية بمسؤولية صيانة الدبابات وتجهيزها بالعتاد اللازم لديمومة عملها".

كما أكد على أن "العراق لديه تعاون عسكري كبير مع الجانب الروسي في مجال التجهيز والتسليح وأيضا في مجال الدروع والطيران".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن استلام العراق الدفعة الأولى من الدبابات الروسيةТ-90С ضمن عقد يتسلم العراق بموجبه 73 دبابة من الطراز المذكور.