كريستيانو رونالدو يحسم أمره بشأن الرحيل عن ريال مدريد

جهينة نيوز

حسم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وجناح ريال مدريد الإسباني، أمره بشأن الرحيل عن الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الدون البرتغالي لم يتوصل إلى اتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن البقاء مع الملكي الموسم المقبل، وفق لوسائل إعلام برتغالية.

وتابعت الصحيفة أن اجتماعا جرى، الثلاثاء الماضي، بين المدير الرياضي لريال مدريد، خوسيه آنجيل سانشيز، أبلغ فيه وكيل النجم البرتغالي، خورخي مينديز، أن طلبات رونالدو لا يمكن تحقيقها.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد أشارت أكثر من مرة في الموسم الماضي إلى رغبة رونالدو في الرحيل، وهو ما أعلن عنه اللاعب بصورة غير مباشرة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير البرتغالي إلى رغبة رونالدو في الرحيل؛ بسبب طلبه عقد جديد وزيادة في راتبه وهو ما لم يتم تنفيذه عن طريق بيريز رئيس النادي.

وتوقعت "ريكورد" أن رونالدو سيستغل المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده لوضع ضغط أكبر على فلورنتينو بيريز أمام الجماهير، وذلك بسبب وجود شرط جزائي في تعاقده بقيمة مليار يورو.

واختتم التقرير إلى وجود رغبة من بعض أندية الدوري الإيطالي والإنجليزي والفرنسي لضم اللاعب إذا قرر رسميا الرحيل عن ناديه.