15 دولة تثبت مشاركتها في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

وصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها في الدورة ال60 من معرض دمشق الدولي إلى 15 ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 دولة أبدت رغبتها بالمشاركة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية وفق مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي.

وأشار كرتلي إلى وجود مشاركات أجنبية ممثلة بوكلاء سوريين لما يقارب 236 شركة إضافة للشركات المحلية متوقعاً أن يصل حجم المساحة المحجوزة من مدينة المعارض إلى 80 ألف متر مربع بعد أن كانت 74 الف متر مربع العام الماضي.

وبحسب كرتلي فان المشاركة هذا العام ستكون أكبر من العام الفائت لعدة أسباب منها نجاح الدورة الماضية من المعرض والإقبال الكبير الذي حظيت به ومن جهة أخرى توسع رقعة الأمن والاستقرار في العاصمة دمشق ومحيطها بعد الانتصارات الأخيرة للجيش العربي السوري وتطهير محيط دمشق بالكامل من الإرهاب.

وتعمل المؤسسة على دراسة إمكانية وضع صالات مسبقة الصنع “تشبه الخيم” في المساحات الخارجية من أرض مدينة المعارض لتأمين المساحات الكافية لجميع العارضين.

وبالنسبة لأعمال تجهيز البنى التحتية في المدينة وتجريبها استعداداً للدورة القادمة من المعرض بين كرتلي أنها في مراحلها النهائية ويتم فحص كافة التجهيزات وفي منتصف الشهر الحالي ستبدأ أعمال الدهان والتشطيبات الأخيرة.

وكشف كرتلي أن جوائز سحوبات بطاقات الدخول التي أقامتها المؤسسة العام الفائت خلال أيام المعرض لن تقتصر هذا العام على ربح سيارات فقط وإنما على “شقة سكنية” أيضاً وبالنسبة للمهرجان الفني ومسرح الطفل سيتضمنان عروضاً مختلفة يتم الإعلان عنها بشكل متلاحق عند تثبيتها.

ووفق كرتلي ستتم مراسلة فنانين سوريين ولبنانين للمشاركة في المهرجان الفني ومن الممكن التواصل مع فنانين مصريين أيضاً.

يشار إلى أنه تم تحديد موعد الدورة ال 60 من معرض دمشق الدولي في الفترة الممتدة من 6 ولغاية 15 من شهر أيلول لعام 2018.

سانا