بوتين يحدد موعد اختبار الصاروخ فائق الثقل!

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستجري تجارب الصواريخ فائقة الثقل بنظام ذاتي القيادة في عام 2022.

وصرح بوتين خلال برنامج "الخط المباشر" السنوي الخاص: "لدينا برامج جيدة، تتعلق باكتشاف الفضاء البعيد. وسنجري الاختبار الأول لصاروخ فائق الثقل بحلول عام 2022. وسيكون إطلاقه بنظام ذاتي القيادة الذاتي. وبحلول 2024، سيتم إرسال المراكب المأهولة".

وأضاف الرئيس "وبشكل عام، لدينا خطط كبيرة وطموحة لاكتشاف الفضاء. أؤكد لكم أننا سنواصل متابعة هذا الطريق. وليس من قيبل المصادفة أننا أنفقنا الكثير من المال والموارد من أجل إنشاء قاعدة جديدة شرقي بلدانا، قاعدة فوستوتشني. وسنقوم بتطويره خاصة كمكون مدني لأنشطتنا الفضائية".

ويجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال البرنامج على أسئلة الروس. وتستمر مدة البرنامج 3.5-4 ساعات.

سبوتنيك