طرد ضابط شرطة أمريكي من عمله بسبب "فيديو"!

جهينة نيوز

طردت الشرطة الأمريكية ضابطا في ولاية جورجيا، من عمله، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" أثار جدلا كبيرا.

واتخذت السلطات بولاية جورجيا الأمريكية، قرارها بطرد الضابط بعد أقل من 24 ساعة من تحقيق أجرته بشأن شريط فيديو يظهر قيام الضابط بتعمد صدم متهم هارب بسيارة دورية الشرطة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرت الشرطة في الولاية الأمريكية تحقيقا داخليا، بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة سيارة الشرطة، والذ أظهر قيام ضابط الشرطة، تايلور سولتر، بمطاردة الشاب تيمي باتمون بسيارة الشرطة في محاولة لتوقيفه، في مدينة أثينا بمقاطعة كلارك.

وصدرت مذكرة توقيف بحق باتمون، الذي كان في فترة عقوبة مع إيقاف التنفيذ، وقام الضابط سولتر بمطاردته بالسيارة، إلا أن باتمون بادر بالهرب، فتابعه سولتر بالسيارة، ثم صدمه بمقدمة السيارة.

ووقع الشاب على الأرض، وبعدها تمكن سولتر من وضع القيد الحديدي في يديه، وقام ببث المقطع على موقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ضده بسبب دهسه للشاب.