ضبط مستودعا للأدوات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية في حماة

جهينة نيوز

ضبطت جمارك حماة مستودعاً للأدوات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية في مدينة حماة.

وحسبما ذكرت سانا أنه بعد المتابعة الحثيثة والمعلومات الدقيقة ضبط عناصر ضابطة الجمارك مستودعاً للأدوات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الأدوات الطبية التي تم ضبطها مسروقة ومخزنة في أحد المستودعات في حي المكننة الزراعية.

وأشارت إلى أن الكشف الأولي على الأدوات الطبية بين أنها ذات منشأ أجنبي وبينها تجهيزات تستخدم في العمليات الجراحية ذات الدقة العالية، لافتاً إلى أنه سيتم إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية أصولا.