الجيش التركي يدمر اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

جهينة نيوز

أعلن الجيش التركي اليوم تنفيذه ضربة جوية على مواقع لــ حزب العمال الكردستاني شمال العراق ودمرت أهدافاً لهم.

وقال الجيش التركي على موقع "التويتر" : "إن ضربة جوية نفذتها طائراته الحربية ”حيدت“ ستة مسلحين على الأقل من "حزب العمال الكردستاني"، مضيفاً أن الضربة الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء استهدفت مناطق "هاكورك" و"جارا" و"متينا" و"الزاب" و"قنديل" و"أفاسين" بشمال "العراق" ودمرت 16 هدفاً".

وعادة ما تنفذ "تركيا" ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بشمال "العراق" حيث يتمركز الحزب في "جبال قنديل" كما هددت أيضا بتنفيذ عمليات في "سنجار".