منتخبنا الوطني يحقق أفضل مركز في تاريخه في تصنيف الـ "فيفا"

جهينة نيوز

تقدم منتخب سورية لكرة القدم اليوم ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز الـ 73 عالمياً والسادس اسيويا في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعد هذا المركز الأفضل لمنتخبنا منذ بدء العمل بالتصنيف الشهري في شهر آب عام 1993 ووقتها احتل المرتبة الـ 78 عالميا.

وجاء منتخب سورية بالمركز السادس اسيويا خلف المنتخبات الاسيوية الخمسة التي تأهلت إلى مونديال روسيا وهي اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا والسعودية.

وبإمكان منتخبنا تحسين تصنيفه أكثر حيث تنتظره مباريات ودية قبل نهائيات آسيا حيث يلعب خلال شهر أيلول القادم مع قيرغيزستان وأوزبكستان وخلال شهر تشرين الأول مع البحرين والصين وسيشارك في بطولة غرب آسيا في تشرين الثاني.