الغد الأردنية تنفي لقاء الاردن وامريكا وروسيا لبحث خفض التصعيد جنوب سوريا

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر سياسية مطلعة نفيها عقد أي لقاء ثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا في عمان، لبحث الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

ونشرت صحيفة الغد الأردنية، في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر سياسية مطلعة بأنه "لن يكون هناك أي لقاء ثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا في عمان لبحث الحفاظ على منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري".

وأضافت الصحيفة بأن النفي يأتي في أعقاب "أنباء صحفية وتصريحات لمسؤولين روس تحدثت قبل أيام عن هذا اللقاء المفترض أن يعقد قريبا في الأردن. وكانت تصريحات لمسؤولين من دول مختلفة تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن التوصل إلى توافقات إقليمية ودولية جديدة تسمح للجيش السوري بالسيطرة على الحدود الجنوبية".

وكان مصدر مطلع أعلن لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الفائت، أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سوف سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.