تراجع أسعار الدولار وارتفاع اليورو والذهب

جهينة نيوز

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الخميس في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1297.46 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس / آب دون تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 93.388، فيما ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الكثير من العملات المنافسة له اليوم، بفعل تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن الأسبوع القادم أنه سينهي برنامجه التحفيزي تدريجيا بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم، كما يشهد نفس الأسبوع انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فيما تبدأ قمة مجموعة السبع أعمالها في كيبيك غدا الجمعة.

وفي السياق نفسه، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.69 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 905.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1016.80 دولار للأوقية.