الطائرات العراقية تدمر مقر قيادة لـ"داعش" داخل سوريا

جهينة نيوز

أعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الخميس، عن تدمير مقر قيادة وسيطرة تابع ل "داعش"8 بقصف لطائرات "اف 16" العراقية داخل الأراضي السورية.

وقال المركز، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F16 العراقية صباح اليوم، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر ما يسمى قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

وأضاف المركز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

يذكر ان طائرات الـF16 العراقية نفذت لاكثر من مرة ضربات جوية استهدف مقرات مهمة تابعة ل "داعش" داخل سوريا، حيث اسفرت تلك الضربات عن قتل قادة بارزين في الجماعة التكفيرية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.