دراسة لعقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وامريكا في سنغافورة مطلع اب القادم

جهينة نيوز

أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو وواشنطن تدرسان مسألة عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في سنغافورة مطلع أغسطس/آب المقبل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن احتمال لقاء بين لافروف وبومبيو على هامش منتدى "أسيان" في سنغافورة 2-4 أغسطس: "يوجد احتمال والمسألة تدرس".

ويشارك في منتدى "أسيان" الإقليمي 25 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي قد حضر قمة آسيان للمرة الأولى في 14 كانون الأول/ديسمبر عام 2014، بصفته ضيف شرف.

وجرى اعتماد قمة دول جنوب شرق أسيا "آسيان"، في عام 2014، بصفتها منتدى لحوار واسع النطاق بين زعماء دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ في القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.