خطة لتخلي أنصار الله في اليمن عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف عمليات التحالف و "حكم انتقالي"!

جهينة نيوز

كشفت وكالة "رويترز" عن وجود خطة لإقرار السلام في اليمن، تتضمن مطالبة أنصار الله "الحوثيين" بالتخلي عن صواريخهم الباليستية مقابل وقف "التحالف العربي" لعمليات القصف ضد مواقعهم.

وذكرت الوكالة، اليوم الخميس، أنها علمت من مصدرين أن الأمم المتحدة وضعت خطة للسلام في اليمن، تتضمن تخلي "الحوثيين" عن الصواريخ الباليستية ووقف القصف الجوي الذي تقوم به طائرات "التحالف" ضدهم، إضافة إلى بحث التوصل لاتفاق للحكم الانتقالي.

ولفتت إلى أن تلك الخطة لم يتم الإعلان عنها، وأنه يجري إدخال تعديلات عليها ضمن جهود إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن.

ويسيطر أنصار الله "الحوثيون" على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، بينما تندلع الحرب منذ ذلك الحين بينهم وبين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذكرت "رويترز" أن مسودة للوثيقة اطلعت عليها، وأكدها مصدران مطلعان أنها تنص على أنه يجب أن تسلم الأطراف العسكرية، التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة، ضمن عملية شاملة لنزع السلاح".

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن هذه الصياغة تشمل أنصار الله "الحوثيين" الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية المجاورة، كما تضم خططا لإنشاء حكومة انتقالية.