تهديدات أمنية للقنصلية الإسرائيلية في نيويورك!

جهينة نيوز

تلقت القنصلية الإسرائيلية بنيويورك الأمريكية تهديدا أمنيا بعد الإعلان عن خروج مظاهرات موالية لفلسطين الجمعة القادمة.

وأفاد الموقع الإلكتروني الاسرائيلي "واللا"، في ساعة متأخرة من مساء امس الأربعاء، بأن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك الأمريكية ستخلي مقرها الجمعة القادمة بعد تلقي تعليمات تفيد بأن أكثر من 1500 ناشط موالي للقضية الفلسطينية سيتظاهرون دعما لفلسطين، وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستعدت الشرطة الأمريكية لمواجهة المظاهرات المقررة ظهر الجمعة القادمة، وهي التظاهرات التي دعت لها منظمات موالية لفلسطين، ومؤيدة للحقوق الفلسطينية، حيث من المقرر إخلاء القنصلية قبيل انتشار المتظاهرين، مع الإشارة إلى تلقي القنصلية الإسرائيلية تهديدات مماثلة من قبل، مثلما جرى في سبتمبر / أيلول الماضي ــ على سبيل المثال ــ إبان زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية.