ترخيص 33 منشأة صناعية وحرفية برأسمال 937 مليون ليرة في حماة

الخميس, 7 حزيران 2018 الساعة 10:48 | اقتصاد, محلي

ترخيص 33 منشأة صناعية وحرفية برأسمال 937 مليون ليرة في حماة

جهينة نيوز

منحت مديرية صناعة حماة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 ترخيصاً صناعياً وحرفياً بلغ رأسمالها 937 مليون ليرة وفرت 128 فرصة عمل.

وأوضح مدير صناعة حماة حسين الموسى أن عدد تراخيص المنشآت الصناعية التي منحتها المديرية بلغت 18 ترخيصاً برأسمال 772 مليون ليرة استوعبت 81 فرصة عمل وتوزعت بين منشآت هندسية وغذائية وخزن وتبريد وكيميائية ونسيجية.‏

وبين موسى أن المديرية رخصت لـ 15 حرفة برأسمال 165 مليون ليرة وفرت 47 فرصة عمل تضمنت صناعة البلوك وقص وجلي الرخام وخراطة المعادن وتضمنت الغذائية والكيميائية والهندسية.‏

صحيفة الثورة


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