10 حالات غش في الآداب والحقوق بجامعة دمشق.. 12 ألف طالب على 3 جلسات امتحانية يومياً!

جهينة نبوز

انطلقت امتحانات جامعة دمشق ليكون البدء مع كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والحقوق وذلك بعد تأمين جميع المستلزمات وتفويض رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي جميع اعتمادات كليات الجامعة بتحديد التوقيت المناسب لبدء امتحاناتها للفصل الدراسي الثاني بما ينسجم مع وضع كل منها والتنسيق بين مختلف الكليات على صعيد تجهيز القاعات الخاصة للامتحانات، إضافة إلى الكادر المختص المشرف على الامتحانات والاعتماد على طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق.

ويصل عدد المتقدمين للامتحان في جامعة دمشق إلى نحو 150 ألف طالب وطالبة بما في ذلك فروع الجامعة في درعا والسويداء والقنيطرة، حيث تم استكمال إصدار القوائم الاسمية للكليات لسير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب وتلافي حدوث ما يعوق الامتحانات وخاصة فيما يتعلق بعملية الرقابة على الامتحانات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت عميدة كلية الآداب فاتنة الشعال أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات يتجاوز الـ70 ألف طالب وطالبة مشيرة إلى وجود 15 ألف طالب من طلاب «المرسوم».

ولفتت الشعال إلى بدء الامتحانات 3 الشهر الجاري، مشيرة إلى ضبط 6 حالات غش حتى تاريخه، كمؤشر لانخفاض حالات الغش وتكثيف الرقابة وإصدار توجيهات وتعليمات من عمادة الكلية بضرورة الالتزام بالحضور من جميع الموظفين وطلاب الدراسات العليا ورؤساء القاعات، ليتراوح عدد المراقبين بين 4 و8 مراقبين حسب حجم القاعة أو المدرج، مشيرة إلى وجود 44 قاعة.

وأكدت الشعال أنه يتقدم يومياً للامتحان بين 10 و12 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 3 جلسات امتحانية يومياً، مشيرة إلى أن عدد المقررات الامتحانية يقدر بـ980 مقرراً بمختلف التخصصات في الكلية.

وقالت الشعال: تنتهي الامتحانات 16 تموز، وتم إصدار التعليمات الامتحانية للموظفين والكادر والطلاب، مع التركيز على دخول القاعات بالوقت المحدد وعدم إزعاج الطلاب وتنبيههم لأكثر من مرة قبل اتخاذ أي إجراء، وتوزيع الأوراق ضمن المواعيد المخصصة، ومنع إدخال الجوالات مع الطلاب، إضافة إلى منع استخدامها من المراقبين، مع وجود رقابة مشددة للحد من أي حالات غش.

هذا وانطلقت أمس امتحانات كلية الحقوق بجامعة دمشق، ويصل عدد الطلاب إلى نحو 12 ألف طالب وطالبة، كما أن عدد المقررات في الكلية 68 مادة.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال عميد الكلية ماهر ملندي انه تم ضبط 4 حالات غش خلال اليوم الأول، مشيرا إلى إجراء جلستين امتحانيتين يوميا يصل عدد الطلاب في كل منها إلى 3 آلاف طالب وطالبة، منوها بتأمين جميع المستلزمات.

وتتبع كلية الحقوق الآلية ذاتها التي تم تطبيقها خلال الفصل الدراسي الأول على صعيد البدء بالمقررات الضخمة ليتسنى لأستاذ المقرر تصحيحها بفترة قصيرة، كما أن الكلية أتاحت للطالب الاطلاع على ورقته الامتحانية، كما أن اختيار أسئلة الامتحانات من الكتاب حصراً.

وتنطلق امتحانات كلية الاقتصاد 10 الشهر بالتزامن مع بدء امتحانات عدة كليات نظرية، والتحضير لبدء الامتحانات بالنسبة للكليات التطبيقية بعد عيد الفطر، علما أن الامتحانات بموجب التقويم الجامعي تنطلق بـ12 حزيران، يشار إلى أن عدة جامعات حددت امتحاناتها بعد العيد.