حكام كأس العالم لهم الحق بإيقاف المباريات في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

تحدث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التدابير والإجراءات التي سيعتمدها الـ"فيفا" في حال ظهور مشاكل تتعلق بالعنصرية خلال مباريات كأس العالم في روسيا.

وصرح إنفانتينو عن الحقوق المتاحة لحكام مباريات كأس العالم والإجراءات التي يتبعها الاتحاد للحد من ظاهرة العنصرية في الملاعب، قائلا:"لا أقول إننا قلقون بشأن مشاكل تتعلق بالعنصرية والأمن وحقوق الإنسان، لكننا نأخذها على محمل الجد، في إطار التحضير للبطولة ولقد اتخذنا الإجراءات اللازمة".

وحدد إنفانتينو هذه الإجراءات قائلا:"لدينا إجراء من ثلاث مراحل لوقف مظاهر العنصرية في المباريات وهي، يحق للحكم الرئيسي إيقاف اللعبة ومن ثم إلغاءها في حال تطلب الأمر، وبعد ذلك سيتم فرض عقوبات فورية".

وأضاف: "بالطبع لا نتمنى حصول مثل هذه المشاكل، لأنه ستكون لها عواقب وخيمة بحق المخالفين"، بحسب ما نقل موقع "skysports".

يذكر بأن بطولة كأس العالم تنطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري وتستمر لغاية 15 يوليو/تموز، وتستضيفها روسيا.