عشرات الغارات "للتحالف" على محافظة الحديدة في اليمن

الخميس, 7 حزيران 2018 الساعة 10:29 | سياسة, عربي

عشرات الغارات

جهينة نيوز

شن طيران "التحالف" غارات مكثفة، اليوم الخميس، على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "أن طيران التحالف شن فجر اليوم الخميس، اكثر من 10 غارات على سوق شعبية في محمية برع، واستهدف بـ 6 غارات أخرى مناطق متفرقة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف أن: "التحالف نفذ 5 غارات على مزارع في مديرية الدريهمي، كما قصف طيران التحالف بـ 4 غارات مديرية بيت الفقية، وشن غارتين على مديرية اللحية شمال الحديدة".

يذكر أن الجيش اليمني المدعوم من "التحالف" صعد عملياته ضد أنصار الله في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من أنصار الله.


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